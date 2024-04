Malusci bacchetta Ranieri: “Non può andare viso a viso contro i compagni di squadra, lo fa spesso”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Lady Radio il giorno dopo Salernitana-Fiorentina, queste le sue parole su Ranieri che spesso aggredisce verbalmente i suoi compagni di squadra durante la partita (ieri è toccato a Ikonè, contro il Viktoria Plzen contro Sottil, precedentemente contro Bonaventura). Queste le parole di Malusci:

“Ranieri in questo momento è in fiducia e si sente di avere questi atteggiamenti che tante volte per i compagni di squadra possono essere deleteri, io avevo un compagno di squadra che aveva questi atteggiamenti. Agli occhi della gente ti fa pensare che abbia grande personalità, se lo fa di reparto per tenere l’attenzione alta va bene, se invece riprende i ragazzi viso a viso non è tanto carino. Va bene per lo spettacolo. Lo ha fatto anche con Kayode ieri che ha saltato solo ed ha preso la palla. Ranieri è il difensore più continuo ed è quello più affidabile”

MACIA TORNA ALLA FIORENTINA AL POSTO DI BURDISSO? LE ULTIME