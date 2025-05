Malusci: “L’assenza di Cataldi pesa molto, mancherà l’allenatore in campo della Fiorentina domani”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per commentare la vigilia della semifinale di ritorno contro il Betis: “La Fiorentina non deve partire a mille, deve stare attenta e non si deve scoprire perchè il Betis è forte in avanti quando è libero di potersi esprimere. Non siamo inferiori a loro e lo abbiamo già dimostrato in Spagna dove ci davano per spacciati, invece abbiamo giocato bene come anche a Roma, ce la possiamo fare e dobbiamo fare un gol per poi imparare a gestire la gara. Loro non faranno il catenaccio e verranno qui a cercare di fare risultato senza coprirsi più di tanto.”

Sulle condizioni di Dodo: “Se Dodo sta bene deve partire subito dal primo minuto perché è troppo importante per la squadra. Se il brasiliano non ce la facesse, opterei per Parisi che ha più gamba di Folorunsho e può seguire meglio gli esterni del Betis che sono veloci.”

Su Gudmundsson: “Deve giocare lui e non Beltran perché è un giocatore che può fare la differenza tra le linee e c’è bisogno di qualità per trovare in area Kean e per supportarlo per tutta la partita.”

Su Cataldi: “La sua assenza pesa perché è un allenatore in campo ed era quello che portava le indicazioni del mister. Mi auguro possa essere a disposizione a gara in corso per fare una parte della partita.”