Malusci: “Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “Analizzare questa stagione è complicato perché passiamo da un momento difficile ad un altro con continui crolli come a Udine oppure prove brutte come domenica. Anche stasera non so cosa aspettarmi perché diciamo sempre che manca l’approccio mentale, ma non si migliora mai su questo. In questa squadra ancora non abbiamo capito chi sono i titolari per dire.”

Prosegue su Piccoli: “Pagato 27 milioni per nulla, abbiamo preso una punta che non sta facendo niente e pure per 15 milioni è una delusione. Si pensa di risparmiarlo per lunedì, ma se giocasse pure stasera che cosa cambierebbe?.”

Su Dodo: “Ha fatto bene l’anno scorso poi è andato a chiedere più soldi alla società e gioca malissimo. Mi vergognerei al posto suo di andare a chiedere un rinnovo con adeguamento per quanto sta facendo attualmente perché è uno dei peggiori.”

Su Gudmundsson: “Mi piace tanto, ma porta la maglia a spasso e non ci fa vedere nulla da due anni. Lo abbiamo preso strappandolo a tante squadre, ma non salta mai l’uomo né tira in porta, va fatto giocare pure stasera per farlo segnare e magari si sblocca.”