Malusci: “Fagioli deve fare di più, ieri si è limitato al compitino ed è stato troppo timido”

A Radio Bruno è intervenuto Alberto Malusci per commentare la sconfitta viola a Siviglia contro il Betis: “All’inizio ho visto una squadra timorosa che ha aspettato il Betis e ha preso un gol che avrebbe potuto uccidere la partita, invece poi la Fiorentina ha alzato il baricentro e ha fatto una partita accorta. Non era semplice perché il Betis è forte e aveva un grande pubblico che lo spingeva, la questione non è chiusa ma bisogna fare una grande prova al Franchi.”

Su Fagioli: “Dovrebbe essere uno che accende la luce con la sua qualità, ma non è così al momento perché è calato e non sta aumentando il livello di gioco personale quando invece dovrebbe proporsi di più. Fagioli ha qualità, invece ieri si è limitato e non ha fatto niente per cui lo si può ricordare.”

Su Kean: “Per me Palladino lo doveva mettere subito perché avrebbe dato un segnale alla squadra e ti avrebbe aiutato sin da subito a tenere palla e ad allontanare il Betis. Magari si sono parlati e Kean non aveva i 90 minuti, ma io lo avrei lanciato perché è il tuo giocatore principale, Beltran ha faticato troppo in quel ruolo e magari Kean avrebbe potuto essere più incisivo.”