Malusci: "Parole di Giuffredi fuori luogo, forse volute da Biraghi. Parisi è stato tirato in mezzo a caso"

Le parole di Giuffredi non fanno bene alla Fiorentina. Biraghi doveva uscire di scena in maniera diversa

L'ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato del caso Biraghi al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Le dinamiche non le conosciamo, però dico che Biraghi ha dato tanto alla Fiorentina, è stato il capitano. Per quanto mi riguarda, doveva uscire di scena in maniera diversa. Le parole di Giuffredi credo che siano state quelle volute dal calciatore, perché l'agente lavorano perché ci sono i calciatori, e se rilascio delle interviste devono essere concordate con i giocatori. Credo che queste parole non facciano bene alla Fiorentina. Io, dal canto dell'allenatore, dico che è pagato per fare delle scelte, mentre il giocatore deve accettarle.

Se Palladino non l'ha convocato, vuol dire che ci sono state cose più grosse. Per me, da ieri Biraghi non è più un giocatore della Fiorentina. Questa vicenda è venuta fuori in un momento positivo della Fiorentina e le tempistiche tante volte sono importanti. Se devo fare una critica lo faccio quando la Fiorentina gioca male, quando Gosens sbaglia le partite. Ma ad oggi cosa devo contestare all'allenatore e a Gosens? Niente. Ad oggi che mi porta fare una dichiarazione del genere, a me Biraghi o a me Parisi? Parisi è stato tirato in mezzo così. Mi porta solamente a rompere il rapporto con la città. Biraghi non rientra nei piani della Fiorentina? Ci sono altre piazze. Oggi i procuratori hanno troppo potere, non possono dettare legge con una società".

Polverosi: “Biraghi non si sta comportando da professionista, non ha potere decisionale”

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