Polverosi: "Biraghi non si sta comportando da professionista, non ha potere decisionale"

Il noto giornalista ha parlato oggi della questione più calda del momento in casa Fiorentina ovvero la rottura con Biraghi

A Lady Radio ha parlato il giornalista Alberto Polverosi per commentare le vicende legate al mondo della Fiorentina: "Biraghi non può dire io non ci sto perché è un giocatore della Fiorentina, quindi finché riceve lo stipendio dalla società, deve mettersi a disposizione ed essere pronto qualora venisse chiamato in causa. Biraghi è un dipendente della Fiorentina quindi non ha poteri decisionali, deve allenarsi ed essere parte del gruppo poi a gennaio se le condizioni ci saranno, potrà partire. Ricordiamoci che è sempre il capitano e deve comportarsi in una maniera adeguata, inoltre si deve domandare cosa dovevano dire quelli che gli facevano panchina quando giocava sempre e faceva prestazioni orrende. Nessuno si è lamentato, quando invece avrebbero potuto dire qualcosa. Il suo comportamento non è da professionista."

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