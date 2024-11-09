Malusci: "Le riserve della Fiorentina sono all'altezza, non bisogna dire che sono scarse"

L'ex difensore viola ha parlato delle prestazioni della Fiorentina in questo momento con un riferimento a Comuzzo

A Radio Bruno è intervenuto il difensore viola anni 90 Alberto Malusci che ha commentato la situazione in casa Fiorentina: "In Conference è giusto giochino le riserve perché i titolari devono riposare per impegni più importanti. Il campionato ha la priorità su tutto quindi sulla Coppa bisogna fare una scelta di un certo tipo, hai delle riserve all'altezza ma non come i titolari. Chiaramente ci sono delle differenze e questo lo si vede, però credo non ci siano problemi. Non sono scarse, io i titolari non li rischierei per queste partite."

Su Comuzzo: "Adesso è più semplice andare in Nazionale, ai miei tempi c'era più concorrenza e dovevi fare qualcosa di straordinario. Dovevi essere un giocatore già affermato con tante partite sulle spalle. Non mi fraintendete, dico che se la merita certamente e che sia un giusto premio però adesso è un'altra cosa."

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