Malusci: “Fatico a tenere fuori Quarta e Gonzalez. Tanto entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra”

Alberto Malusci, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento che sta vivendo la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sento tanto entusiasmo intorno a questa squadra e penso che sia bello. Ci sono da attribuire i meriti a Italiano e ai giocatori, ma allo stesso tempo andrebbe un po’ frenata l’euforia perché ci sono state tante sofferenze in questi anni. Le cose stanno andando bene e sono contento, ma bisogna tenere i piedi per terra”.

ATALANTA “Con l’Atalanta sarà una gara difficile da affrontare con lo stesso piglio che la Fiorentina ha avuto a Roma e con il Torino al Franchi, dove ha annientato i granata”.

NAZIONALI “Fatico a tenere fuori uno come Nico Gonzalez che ha fatto la differenza anche sotto il punto di vista della determinazione e della voglia. Io lo farei partire titolare, poi a gara in corso lo sostituirei. Per Quarta vale lo stesso discorso perché sono entrambi generosi”.

KOKORIN “Italiano lo vede attaccante, ma per me è più esterno offensivo”.

