Venuti: “Voglio giocare titolare. Vlahovic non ha paura del paragone con Batistuta. Spero nel rinnovo”

Lorenzo Venuti, terzino destro della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Essere di Firenze e giocare nella Fiorentina è un grande orgoglio ma soprattutto un motivo per dare qualcosa in più. Odriozola? Anche se arriva dal Real Madrid con lui lotterò per avere il posto da titolare. Biraghi capitano? Cristiano dà sempre tutto, è un bravissimo ragazzo. Quest’anno siamo tutti capitani, abbiamo responsabilità dentro e fuori dal campo. Sarebbe bello indossare la fascia, sarebbe emozione grandissima. Vlahovic come Batistuta? Sbagliato fare paragoni con calciatori di epoche diverse, ma Dusan non ha paura dei paragoni. Rinnovo? Il mio contratto scade nel 2023, vorrei rinnovare, è la mia speranza e sento intorno a me fiducia. Ribery? Lui è contento che sia tornato in Italia, per me lui è troppo importante perché ha fatto per me un bel gesto. Salerno è una piazza piena di entusiasmo, sono contento di vederlo in campo” conclude Venuti.

KOKORIN SI CONFESSA: “FIORENTINA AMBIENTE TOP, VOGLIO VINCERE QUI”