“Sbagliato chiamare solo la Fiesole in aiuto, per uscire dalla crisi ci vuole tutta Firenze”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Mirko Carmignani

L'ex difensore viola è intervenuto per commentare quanto sta succedendo in casa Fiorentina dopo la caduta di Bergamo

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per parlare di Fiorentina dopo la sconfitta di Bergamo, partendo da Dzeko: “Dzeko si è espresso giovedì e l’ambiente non l’ha interpretato bene quindi lui è andato a chiarire la faccenda. Avrei preferito vedere un dialogo a bocce ferme con la tifoseria e non nel dopo gara davanti a tutti, ora tutti hanno capito che ci sono delle fragilità e che non bisogna cercare dei colpevoli, ci vuole solo compattezza.”

Prosegue: “Devi chiedere aiuto a tutti e non solo alla Fiesole perché è sbagliato pensare che il tifo venga solo da lì. Devi chiamare tutta Firenze e ogni settore dello stadio senza fare grandi differenze, non esiste solo la Curva perché è vero che conta, ma non ci sono solo loro.”

Sui singoli: “Ci sono giocatori di valore che non riescono ad esprimersi. Fagioli ha buone doti, però non ha fatto vedere ancora niente e deve essere messo in panchina così come altri ovviamente perché deve cambiare tanto Vanoli visto che non abbiamo mai vinto e non si vede mai nulla di buono in campo.”

Su Vanoli: “Non vedo grandi cambiamenti da Pioli, quando invece mi aspettavo cose ben diverse perché hai l’obbligo di modificare l’assetto e anche dei singoli perché in questa situazione non si può fare altrimenti. Vedo sempre i soliti 11 schierati nella stessa maniera con poca grinta e carattere.”

 

