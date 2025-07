Malusci: “La Fiorentina metta a disposizione di Pioli una rosa impotante. Sarebbe garanzia anche per Kean”

Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla clausola di Kean? Un po’ di titubanze ci sono, il fatto che devono passare altri 13 giorni… la preoccupazione c’è per tutti. Magari Kean sta aspettando qualche movimento di mercato da parte della Fiorentina sennò valuterà altro. Spero che la Fiorentina metta a disposizione di Pioli una rosa importante, darebbe garanzia anche a Kean. Penso che lui a Firenze abbia fatto molto bene e deve pensare anche alla Nazionale.

Esposito per Beltran? A me piace tanto, è un profilo da attaccante. Beltran oltre all’impegno in questi anni è mancato nella realizzazione. Esposito ha caratteristiche diverse ma non ci si può accontentare solo di lui; se arriva per fare il terzo attaccante già mi sentirei più tranquillo. Se Kean dovesse andare via vorrei un nome importante.

Un nome? Non mi viene un nome perchè mi piace quello che ho in casa e spero rimanga con noi.

Lucca? Buon giocatore ma 40 milioni sono tanti e non lo vedo a fare il Kean della situazione, Kean è un’altra cosa.

Centrocampo? Bernabè mi piacerebbe molto, è un giocatore che ha un bel rapporto con la palla e può agire sia da trequartista che in altre zone di campo. Mi aspetto anche fisicità.

Mandragora? Negli ultimi 4 mesi ha dimostrato di essere un giocatore importante. Se alla fine del campionato non ti metti al tavolo per il rinnovo, qualche dubbio mi viene. Magari non piace all’allenatore perchè non si parla di un rinnovo a cifre importanti. Cosa aspettiamo a rinnovarlo? Ha fatto bene e di nodi da risolvere a Firenze ce ne sono tanti come Dodò.