Malusci: “Kean ha bisogno di una riserva, non le può giocare tutte lui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci che ha parlato della convocazione in Nazionale del centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, ma non solo anche della nuova punta Moise Kean che sta facendo registrare dei numeri davvero ottimi: “Non sono d’accordo con chi dice che Comuzzo sia stato convocato con l’Italia solo per il cambio dei tempi, non è assolutamente vero. Comuzzo ha meritato la convocazione con merito per quello che sta facendo, anche in passato avrebbe meritato il posto poi magari non giocherà, ma sarà un’esperienza davvero formativa per lui.”

Su Kean: “Nessuno doveva dubitare di lui, è un giocatore importante per la Fiorentina perché finalmente puoi dire di avere un attaccante per lottare per i primi posti, adesso ha bisogno di un cambio per essere più tranquilli qualora ci fosse un problema fisico o un’indisposizione, bisogna essere bravi a trovare uno che capisca che deve stare in panchina perché è la sua riserva.”