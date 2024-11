Amoruso: “Sottil non ha mai lasciato qualcosa, è giusto che se ne vada”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex centrale viola Lorenzo Amoruso che si è espresso su vari temi legati alla Fiorentina: “Sull’infortunio di Cataldi, dico che il polpaccio è una brutta bestia, l’ho avuto ed è fastidioso. Credi di stare bene quasi da subito, invece non sei al top velocemente. Le due settimane sono canoniche perché quando spingi, hai problemi e te ne accorgi.”

Sulla Fiorentina: “Nella Fiorentina adesso tutti vanno nella stessa direzione, un po’ di tempo c’è voluto, ma ora è bella da vedere. Bisogna ricordarsi che la maglia viola pesa, non è il Monza o il Verona e poi è una squadra che ha fatto 3 finali in 2 anni, ricordiamolo. Contro la Fiorentina, in tanti fanno la gara della vita perché è una squadra che è arrivata sempre in fondo. Inoltre, la Fiorentina è più matura perché vince anche le gare sporche dopo il cambio di modulo perché dopo il primo tempo con la Lazio, Palladino è stato umile ed è tornato sui suoi passi.”

Sulla Rosa: “Hai tanti giocatori di livello soprattutto negli 11, mancavano due a centrocampo di qualità come Cataldi ed Adli, lo stesso Bove dà tante garanzie. Davanti hai gente che sa giocare a pallone ed hai recuperato anche Beltrán complice il problema di Gudmundsson che poi tornerà. Abbiamo bisogno di tante risorse perché basta vedere l’Atalanta che ha 20 titolari oppure l’Inter, dobbiamo seguire quest’esempio per crescere.”

Su Sottil: “La maglia viola pesa, lui è venuto dal settore giovanile e lo deve capire più di tutti, non è più un giovane e non va più aspettato. Sottil ha avuto tante occasioni, ma non è mai riuscito a lasciare qualcosa. Credo che bisogna fare delle scelte e ormai è giusto che se ne vada.”