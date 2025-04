La Lazio vince a Bergamo e si allontana dalla Fiorentina: + 3. L’Atalanta dista 6 punti

Sarà una volata Champions ancor più intrigante. E con una vittoria simile la Lazio riapre tutto: è di Isaksen il gol partita che rilancia la squadra di Baroni e affossa un’Atalanta che non riesce più a vincere in casa. Tre sconfitte consecutive per i nerazzurri, soltanto cinque vittorie nelle ultime diciannove partite giocate da inizio 2025. La vittoria in casa ora manca da dicembre, la gara contro il Bologna avrà un peso specifico notevole.

Un primo tempo sterile, con tanto possesso palla e poche azioni a referto. La Lazio ben messa in campo ha intasato spazi e inibito il palleggio di un’Atalanta con poche soluzioni offensive: Lookman e Cuadrado, scelti da Gian Piero Gasperini per scortare Mateo Retegui, hanno cercato di sfruttare le accelerazioni individuali, l’italo-argentino è rimasto bloccato dalla morsa Gila-Gigot.

Se nel primo tempo ci sono state poche occasioni, nella ripresa gli ospiti hanno aumentato i giri del motore con una conclusione dalla distanza di Dele-Bashiru intercettata da Carnesecchi. Immediata la risposta di Retegui su assist di Kolasinac, ma la girata di prima intenzione dell’italo-argentino è stata murata da Mandas. Il portiere greco al 9′ è riuscito a confezionare il pallone del vantaggio con un lungo rinvio, ancora Dele-Bashiru ha sfruttato una lettura sbagliata di Hien, per Isaksen è stato semplicissimo segnare l’1-0. L’Atalanta, come spesso accaduto nell’ultimo periodo.