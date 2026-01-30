Malusci: “A gennaio servivano certezze non scommesse, mi aspettavo di più da questo mercato”

L’ex difensore Viola, Alberto Malusci, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport sul momento della Fiorentina: “La Fiorentina era in ripresa, ma la battuta d’arresto con il Cagliari non era meritata. Poi è arrivata la pessima figura con il Como, dove è mancato completamente l’aspetto caratteriale. Ci voleva più forza per mantenere il risultato; invece, sembrava tutto facile per il Como. Mi aspettavo di più anche dai nuovi innesti. Il Napoli avrà il dente avvelenato: Conte sa toccare i tasti giusti per fare una partita di alto livello contro la Fiorentina. Di ‘bassi’ la squadra viola ne ha fatti tanti; vorrei vedere una Fiorentina diversa sotto l’aspetto caratteriale.”

Aggiunge: “Un mese e mezzo fa ti avrei detto di lasciar perdere ogni competizione per rincorrere la salvezza, adesso avrei fatto un ragionamento diverso. La partita con il Como doveva essere la gara della leggerezza, però mi aspettavo molto di più da tutti i calciatori che non erano mai stati impiegati. I nostri giovani sono bravi, dobbiamo dargli fiducia e non affossarli. Balbo mi è piaciuto tanto. Il giovane è bravo quando è continuo; Comuzzo l’anno scorso ha fatto bene, mentre in questa stagione sta faticando.”

Sul mercato: “Il mercato di gennaio è sempre difficile, a maggior ragione quando sei nella situazione della Fiorentina. Non puoi aspettare la scommessa: ti servono giocatori già pronti. Paratici doveva essere pronto anche nell’acquisto del centrale difensivo. La mancanza è stata proprio nei tempi: hai fatto partire Viti e Marì senza prendere i sostituti. In difesa serve una certezza, viste le prestazioni di Pongracic e Comuzzo. Mi aspettavo ancora di più da questo mercato. Volevo vedere in mezzo al campo e in difesa più certezze”