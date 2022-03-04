Malusci rassicura: ''Non si può essere preoccupati dopo i 90 minuti visti contro la Juventus''

Alberto Malusci ha parlato della cocente e beffarda sconfitta della Fiorentina contro la Juventus, a suo dire del tutto immeritata.

Prende la parola Alberto Malusci, che in una intervista ha analizzato, ed in positivo, la beffarda sconfitta di coppa contro la Juventus. Una sconfitta a suo dir del tutto immeritata, che deve comunque lasciar bene sperare per il proseguo della stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Anche contro il Napoli e l'Atalanta ci davano per spacciati, non dobbiamo essere preoccupati dopo i novanta minuti visti contro la Juventus".

I gol che prende la squadra di Italiano nascono tutti da errori individuali, ma ci può stare. Il campo ha detto che la Fiorentina poteva vincere 2 o 3 a 0 per le occasioni avute. La Juve era venuta a Firenze per non prendere gol, la sconfitta lascia molto amaro in bocca ma l'importante è la prova data. Italiano continua a dare una grande identità alla squadra, sono convinto che al ritorno ce la potremo giocare".

Errori in attacco? La Fiorentina deve migliorare in zona-gol. A Ikoné manca il gol ma in queste ultime due partite ha fatto vedere grandi qualità. Piatek invece va servito meglio, con la Juve era sempre marcato stretto e spalle alla porta: è un finalizzatore ma va servito diversamente. Poi servono i gol degli esterni, ma sono fiducioso".

Hellas Verona? Domenica ci vorrà voglia di riscatto. L'avversario è ostico e si basa sui duelli a tutto campo. Per questo faranno la differenza Sottil, Ikone, Gonzalez, insomma i calciatori in grado di creare la superiorità numerica. Mi aspetto molto da loro".

IL RACCONTO DI SAPONARA: ''MI BUSSO' PIOLI. CONTINUAVA A PIANGERE DICENDOMI CHE DAVIDE ERA MORTO. ME LO FECI RIPETERE''

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