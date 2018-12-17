Malusci: "Sono stato criticato anche io ma non mi sono mai permesso di rispondere cosi"

L’ex giocatore della Fiorentina Malusci ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Ieri bisognava vincere, aldila del gioco che ancora non vediamo. Nel primo tempo la Fiorentina era impaurita e tit...

L’ex giocatore della Fiorentina Malusci ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Ieri bisognava vincere, aldila del gioco che ancora non vediamo. Nel primo tempo la Fiorentina era impaurita e titubante ma è normale quando si è giovani e arriva da una serie di risultati non positivi.

Io sono stato criticato quando avevo 18 anni e mai mi sono permesso di rispondere. Simeone doveva stare tranquillo visto che non riusciva da tempo ad esprimersi al 100%, deve accettare le critiche. Il giocatore deve rispondere con le prestazioni. Zitto e pedalare. Chi scende in campo deve accettare il fatto che chi paga il biglietto per assistere è libero di esprimere la propria opinione su ciò che vede.

La squadra viola ha la terza miglior difesa e non è distante dall’Europa, io sono fiducioso. Non smetterò di dire che la squadra è più forte rispetto a quella dell’anno scorso”