Stasera su Toscana Tv: "30esimo minuto", conduce Simon Pagnini. Gli ospiti..
Stasera torna su Toscana TV, canale 18, “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, l’Avvocato Massimo Magli
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 20:04
Stasera torna su Toscana TV, canale 18, “30esimo minuto” conduce Simon Pagnini con Leonardo Petri, l’Avvocato Massimo Magli e Giocondo Martorelli. Presente anche Gabriele Caldieron di Labaroviola.com. Inizio trasmissione ore 21.15, visibile anche in streaming sulla pagina dell’emittente.