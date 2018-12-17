Monti: "Sicuro di vincere ieri. Avrei più paura di Empoli o Parma che del Milan..."
Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Ero sicuro di vincere ieri, è vero, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo ma alla fine del primo tempo ho visto una squadra viv...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 18:41
Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
“Ero sicuro di vincere ieri, è vero, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo ma alla fine del primo tempo ho visto una squadra vivace. Abbiamo vinto 3-1 ottenendo tre punti, magari non giocando nemmeno benissimo ma adesso servono i punti, non il gioco. Il Milan non mi fa paura, in questo momento temo molto di più squadre come Empoli o Parma”