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Monti: "Sicuro di vincere ieri. Avrei più paura di Empoli o Parma che del Milan..."

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Ero sicuro di vincere ieri, è vero, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo ma alla fine del primo tempo ho visto una squadra viv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 18:41
Monti: "Sicuro di vincere ieri. Avrei più paura di Empoli o Parma che del Milan..." -
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Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Ero sicuro di vincere ieri, è vero, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo ma alla fine del primo tempo ho visto una squadra vivace. Abbiamo vinto 3-1 ottenendo tre punti, magari non giocando nemmeno benissimo ma adesso servono i punti, non il gioco. Il Milan non mi fa paura, in questo momento temo molto di più squadre come Empoli o Parma”

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