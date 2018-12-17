Monti: "Sicuro di vincere ieri. Avrei più paura di Empoli o Parma che del Milan..."

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Ero sicuro di vincere ieri, è vero, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo ma alla fine del primo tempo ho visto una squadra viv...

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2018 18:41

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