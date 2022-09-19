Malusci: "Quarta sontuoso. La Fiorentina riparte con fiducia, una vittoria per lavorare in serenità"

Da ex calciatore so benissimo cosa voglia dire passare un momento negativo, la speranza è che questo risultato possa far lavorare i ragazzi di nuovo con tranquillità

Anche Alberto Malusci, con un lungo passato in viola, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e futuro, ecco le sue dichiarazioni:

"I migliori di ieri? Per me non ci sono dubbi, Martinez Quarta è stato sontuoso: una prestazione così ha dato sicurezza a tutto il reparto, soprattutto a Ranieri che a sua volta si è comportato molto bene.

Si riparte con fiducia? Sicuramente c'era un solo risultato da ottenere ed i tre punti sono arrivati. La vittoria è un' iniezione di positività e fa bene al morale dopo una brutta situazione.

La pausa? Pensavo partissero meno giocatori viola con le rispettive nazionali; è importante lavorare il più possibile insieme in queste due settimane, ma per qualcuno può essere un'occasione: Jovic, ad esempio, spero possa mettersi di nuovo in gioco con la propria nazione prima di rientrare a Firenze.

Girone di Conference? Zero preoccupazioni."

LE PAROLE DEL CT MANCINI

https://www.labaroviola.com/mancini-ammette-il-problema-attaccanti-e-reale-e-non-da-poco-hanno-tutti-attaccanti-stranieri/186971/