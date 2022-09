Mancini ammette: ” Il problema attaccanti è reale e non da poco, hanno tutti attaccanti stranieri”

Non tradisce alcune preoccupazioni e perplessità il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini, che dal raduno degli azzurri a Coverciano espone la problematica legata all’attacco:

“Ho lasciato a casa diversi bravi giocatori, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando. Insieme ai giocatori più esperti, ci sono alcuni dei giovani chiamati a giugno. Vogliamo vincere entrambe le partite.

Purtroppo le grandi squadre hanno tanti attaccanti stranieri. L’unico che è lì da un po’ di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale. Non è un problema piccolissimo. Scamacca? Per ambientarsi in Premier League ci vogliono alcuni mesi” .

