Era in bilico per colpa dell’infortunio, invece no, altro che dolori: quelli li ha fatti venire agli attaccanti del Verona. Che bella sorpresa Quarta in versione semiesplosiva, tra buoni break, anticipi e un repertorio finalmente solido. Bello anche un colpo di testa deviato da Montipò. Bentornato. Lo scrive La Nazione.

