Giorgetti: “Stop all’agonia del possesso, e finalmente un centravanti”

La Fiorentina ha rinunciato al possesso palla sistematico, finalmente, ritenendolo piatto e dopo 8 partite senza vittoria anche inutile. Chi cambia in genere lo fa perché ha l’intelligenza di scansare il passo falso finale: proprio questo sarebbe stato un eventuale rimbalzo contro il Verona. Nel modulo «aggiustato» si è vista la funzionalità di Kouamé, che non è un centravanti classico ma ha riempito il ruolo con lo spessore di chi fa reparto. Finalmente un numero 9 adatto alle circostanze. Certo qualche movimento per «accorciare» sui cross bassi di Sottil sarebbe stato utile, ma sarà per la prossima volta. Lo scrive Giorgetti in La Nazione.

