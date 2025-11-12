12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:19

Malusci difende Pioli: “Impensabile abbia sbagliato la condizione fisica, facile dare tutta la colpa a lui”

Mirko Carmignani

12 Novembre · 13:22

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 13:22

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare della Fiorentina che sta vivendo un brutto momento di forma

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “Per me parlare di condizione fisica deficitaria a causa di Pioli è scorretto perché è facile parlare ora di qualcuno che non c’è più, ogni giorno ne esce una come se bisogna trovare sempre un alibi a questi ragazzi che, invece, non ne hanno e devono prendersi le loro responsabilità. Non mi ha piaciuto quello che ha detto Piccoli dopo il Genoa perché ha mancato di rispetto al vecchio tecnico che c’è stato finora, parlerei poco e non cercherei colpevoli perché non è il momento ora.”

Prosegue: “Non possiamo parlare solo di fisico perché manca tanta qualità che aiuterebbe a risolvere parecchi problemi, adesso c’è da fare punti senza badare troppo all’organizzazione di gioco e all’espressione perché siamo in fondo e dobbiamo smuovere la classifica. Vanoli deve lavorare a tutto tondo per rimettere a posto le cose, partendo dalla testa che non è connessa perché il primo gol è un problema di attenzione così come la postura di Ranieri sul rigore. Ci sono troppe chiacchiere e pochi fatti.”

Su Vanoli: “Qualcosa in più a Genova c’è stato, non so se è stato per merito suo o per altro perché lui li ha visti un giorno solo e non ha dato ovviamente una forte impronta, però penso che riuscirà a fare una squadra con più linee di passaggio per arrivare in attacco più verticalmente. “

