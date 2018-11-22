Malusci: "Dobbiamo essere fiduciosi. Domenica metterei Milenkovic centrale"

Ha detto la sua sul momento no dei viola Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, che ha poi presentato la sfida di domenica contro il Bologna. Ecco di seguito un riassunto di quanto espresso."...

Ha detto la sua sul momento no dei viola Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, che ha poi presentato la sfida di domenica contro il Bologna. Ecco di seguito un riassunto di quanto espresso.

"La Fiorentina sta vivendo un momento difficile ma dobbiamo essere fiduciosi. La sosta può aver fatto bene alla squadra soprattutto a livello mentale anche se molti ragazzi sono andati in nazionale. Il derby dell’Appennino è una partita storicamente importante, noi ci tenevamo a vincerla. L'assenza di Pezzella? La soluzione più solida potrebbe essere Milenkovic centrale, visto che quello è il suo ruolo in Nazionale e nel quale ha fatto così bene al Mondiale, e Laurini terzino".