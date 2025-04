Palladino: “Non snobbiamo la Conference, voglio fare bene con la Fiorentina e vivo per questo”

A Sport TV, emittente che darà la partita di stasera tra Fiorentina e Celje in Slovenia, è intervenuto il tecnico viola Raffaele Palladino che ha presentato la sfida di oggi: “Non abbiamo scelto nessun obiettivo perché siamo in lotta per andare avanti in Conference e per continuare a lottare in campionato per un buon piazzamento.”

Sul Celje: “All’andata sono partiti forte con grande entusiasmo, grazie anche al pubblico che li ha spinti da subito, ma oggi giochiamo in casa e vogliamo fare una bella prestazione da dedicare ai nostri tifosi. Sarà importante partire bene e riuscire a giocare con il nostro ritmo, abbiamo un gol di vantaggio ma dobbiamo partire da 0-0 nella nostra testa.”

Sulle pressioni: “Quando fai l’allenatore devi sapere che le pressioni esistono e che le devi sopportare nel modo migliore che ci sia. Sono concentrato su questo finale, vivo per questa squadra e sono focalizzato sul dare il massimo per la Fiorentina.”