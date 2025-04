Minotti: “Il Celje in difesa è molto debole, prende dei gol clamorosi in contropiede”

L’ex giocatore e ora commentatore televisivo Lorenzo Minotti ha presentato a Radio Bruno la gara della Fiorentina di stasera che commenterà per Sky Sport: “Loro giocano in maniera scanzonata, andranno a mille e proveranno ad aggredire subito la Fiorentina perché avranno il pubblico dalla loro che li spingerà, la Fiorentina è nettamente più forte ma deve essere preparata a tutto sennò può avere qualche difficoltà. Li potrei paragonare al Parma o al Como per il loro modo di giocare a calcio, ma dietro sono deboli, prendono dei gol assurdi e non sanno difendere bene. Nei turni precedenti hanno preso dei contropiedi in situazioni clamorose perché attaccano in tanti e dietro lasciano delle praterie notevoli.”

Su Palladino: “Stasera deve mettere in campo la squadra migliore per vincere anche di misura perché poi a Firenze, non credo ci saranno sorprese. Sono sicuro abbia studiato bene l’avversario e mi sembra proprio la squadra perfetta per esaltare le caratteristiche della Fiorentina. Importante non perdere e mettere in chiaro le gerarchie con l’avversario.”