Rifinitura Fiorentina: Gosens e Colpani ancora infortunati, non ci sono assenze dell'ultim'ora

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park in vista di Celje-Fiorentina gara valevole per i quarti di finale di andata di Conference League. Non ci sono novità per quanto riguarda l...

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park in vista di Celje-Fiorentina gara valevole per i quarti di finale di andata di Conference League. Non ci sono novità per quanto riguarda le assenze con gli unici indisponibili che restano Andrea Colpani e Robin Gosens ancora alle prese con un edema al ginocchio.

Domani inoltre Palladino non potrà contare su Ndour e Pablo Marì esclusi dalla lista Uefa dopo il mercato di Gennaio, per il resto Palladino potrà contare su quasi tutta la rosa visto che non ci sono assenze dell'ultim'ora