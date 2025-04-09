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Rifinitura Fiorentina: Gosens e Colpani ancora infortunati, non ci sono assenze dell'ultim'ora

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park in vista di Celje-Fiorentina gara valevole per i quarti di finale di andata di Conference League. Non ci sono novità per quanto riguarda l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2025 11:59
Rifinitura Fiorentina: Gosens e Colpani ancora infortunati, non ci sono assenze dell'ultim'ora -
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Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura al Viola Park in vista di Celje-Fiorentina gara valevole per i quarti di finale di andata di Conference League. Non ci sono novità per quanto riguarda le assenze con gli unici indisponibili che restano Andrea Colpani e Robin Gosens ancora alle prese con un edema al ginocchio.

Domani inoltre Palladino non potrà contare su Ndour e Pablo Marì esclusi dalla lista Uefa dopo il mercato di Gennaio, per il resto Palladino potrà contare su quasi tutta la rosa visto che non ci sono assenze dell'ultim'ora

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