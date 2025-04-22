La UEFA punisce il Celje per l'andata con la Fiorentina: 36mila euro di multa per gli sloveni

Sanzione in arrivo per il Celje. Secondo il portale sloveno Nogomania, la UEFA ha imposto al club sloveno una sanzione per illeciti disciplinari relativa alla partita d’andata contro la Fiorentina. Mu...

Sanzione in arrivo per il Celje. Secondo il portale sloveno Nogomania, la UEFA ha imposto al club sloveno una sanzione per illeciti disciplinari relativa alla partita d’andata contro la Fiorentina. Multa di 15 mila euro per aver lanciato oggetti in campo e la UEFA ha anche ordinato la chiusura degli spalti, ma la pena è per ora condizionata e verrà applicata se il reato verrà ripetuto nei prossimi due anni. Il Celje dovrà pagare ulteriori 21.250 euro per l’utilizzo di articoli pirotecnici sugli spalti. Dunque, il Celje dovrà sborsare 36.250 euro.