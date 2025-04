Mandragora: “Per fortuna De Gea ci ha dato una grande mano. Ho sempre avuto infortuni a limitarmi”

Rolando Mandragora ha parlato a Sky Sport per commentare il suo gol e la vittoria della Fiorentina contro il Celje, queste le sue parole:

“Sto cercando di fare anche gol brutti, non solo belli. Siamo contenti, vincere un Europa non è facile, per fortuna David ci ha dato una grande mano, siamo molto contenti. In allenamento vediamo delle cose mostruose di De Gea, siamo contenti di averlo con noi. Il mio record di presenza in Europa con la maglia della Fiorentina è un grandissimo onore, stiamo parlando di un club glorioso come quello viola. Io mi trovo molto bene, è il periodo migliore della mia carriera e lo sto vivendo con grande entusiasmo. Ho sempre avuto degli infortuni che mi hanno frenato nei momenti migliori della mia carriera (si emoziona ndr). La Nazionale? Ci spero tanto. La dedica è per mio madre che si è fatto 10 ore di macchina per venire a vedermi e festeggiare con me il record”