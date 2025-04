Fiorentina di scena in Slovenia per l’andata di Conference League contro il Celje per l’andata dei quarti di finale. Palladino deve fare a meno di Colpani e Gosens, fuori per infortunio ma sulla via del recupero. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho, Zaniolo, Beltran