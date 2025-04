Monti su Fagioli: “Ha pagato i suoi sbagli, adesso va lasciato libero di giocare tranquillo senza pressioni”

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per presentare la sfida contro il Celje: “Stasera è una partita fondamentale e non è assolutamente una gara scontata perché in Conference abbiamo spesso faticato contro avversari inferiori sulla carta rispetto a noi, devono giocare i migliori da subito tanto da mettere in chiaro le cose nel primo tempo e rilassarci nella ripresa senza troppi patemi d’animo che vogliamo scacciare.”

Sul portiere: “Due turni fa ero convinto che Terracciano potesse fare il titolare in Conference, ma ora come ora mi tengo De Gea fino in fondo e toglierei definitivamente l’alternanza come ha fatto Palladino perché dopo la Grecia, Terracciano ha capito che giocherà solo se il titolare non sta bene e che lui deve fare solo il secondo della Fiorentina.”

Su Fagioli: “Quello che si dicono lui e Palladino sono cose private e lo sanno solo loro, si vedono tutto il giorno e il mister lo conosce molto bene, di conseguenza sa se è nelle condizioni per giocare al meglio. Con il Parma era condizionato, credo che ora sia più tranquillo e abbia fatto capire a tutti di essere maturato. Il post che ha fatto è stato toccante, vuole essere lasciato in pace perché ha già pagato.”