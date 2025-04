Il Celje non vede l’ora di affrontare la Fiorentina per i quarti di finale di Conference League. E il club lo sottolinea nel comunicato emesso: “Ora ci siamo per davvero. Abbiamo davanti a noi la partita più importante nella storia del club. Una partita contro un gigante italiano come la Fiorentina. È in preparazione una speciale coreografia dei tifosi a cui parteciperanno i settori Est, Nord e Ovest. Invitiamo i nostri fans a presentarsi allo stadio con almeno un’ora e mezzo di anticipo”.