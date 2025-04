La Fiorentina è in semifinale di Conference! Finisce 2-2 al Franchi, gara sofferta ma Kean è straordinario

La Fiorentina oggi alle ore 18:45 ospita per il quarto di finale di ritorno di Conference League il Celje. L’andata in Slovenia la Fiorentina l’ha vinta 2-1 con i gol di Luca Ranieri e Rolando Mandragora.

PRIMO TEMPO: Il primo possesso è per la Fiorentina. Al 4′ Mandragora lancia per Kean che calcia, l’arbitro fischia fallo in attacco visto lo scontro con Ricardo Silva. All’11’ prima chance per la Fiorentina, Mandragora crossa sul primo palo, Pongracic svetta ma non trova la porta. Al 12′ cross sul secondo palo, Kean colpisce il pallone di testa, il quale attraversa tutta l’area di rigore, nessuno riesce a colpire. Al 15′ palla dentro di Pongracic per Kean che calcia, Ricardo Silva spedisce la sfera in corner. Viola che prova a costruire gioco per colpire, Celje che lavora in contropiede. Al 18′ celle pericoloso con Sešlar, bravo Pongracic a restare incollato. Al 18′ Parisi si mette in proprio, e dopo un paio di sterzate, va alla conclusione, tiro sballato che finisce fuori dallo specchio. Al 22′ ancora Celje pericoloso, brivido per la Fiorentina, bravo Parisi ad ostare il giocatore degli sloveni. Al 24′ una super parata di De Gea tiene il risultato sullo 0-0, che spavento sul tiro di Svetlin. Solo il portiere spagnolo ha evitato l’1-0 per il Celje. Al 26′ Fagioli di tacco allarga su Gudmundsson che scodella dentro per Mandragora, che colpisce il pallone, ma Ricardo Silva chiude. Al 29′ cross dentro, Ricardo Silva in due tempi prende il pallone, ma per l’arbitro è fallo in attacco di Kean. Al 30ì Parisi resta giù in area di rigore dopo il colpo preso da Nieto sul piede. Al 33′ occasione per la Fiorentina, Ranieri colpisce il pallone di testa, Ricardo Silva mette palla in angolo. Al 37′ ottima azione della Fiorentina, Pongracic dentro per Mandragora che con un diagonale preciso batte Ricardo Silva, 1-0 Fiorentina. Al 4o’ ancora una volta Celje pericoloso. Al 41′ cross dentro sul quale spetta Vuklisevic, palla sopra la traversa difesa da De Gea. Cal 43′ Nemanic tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori dalla specchio.

SECONDO TEMPO: Al 46′ Kean si mette in proprio, si allarga, sterza, va alla conclusione, Karnicnik riesce a chiudere in angolo. Al 54′ che dormita da parte della Fiorentina! Palla dentro per Matko he trafigge De Gea, 1-1 al Franchi. Al 55′ giallo per Folorunsho. Al 57′ ottima galoppata di Folorunsho sulla destra, il giocatore italiano prende un corner. A 61′ giallo per Mandragora. Fiorentina che soffre in questo secondo tempo, il Celje prova a spaventare i gigliati. Al 65′ il Celje la ribalta con Nemanic che salta tutto solo. Al 67′ Mandragora lancia per Kean che trova il gol del 2-2 con un diagonale micidiale ma l’arbitro fischia l’offside. Il VAR controlla, è gol, una rete bellissima di Kean che corre e va a ballare sotto la Fiesole. Al 77′ pasticcio del Celje, Ranieri da rapace d’area segna il 3-2, che regalo degli sloveni! Check del VAR, gol irregolare, si resta sul 2-2 al Franchi. All’80’ doppio cambio Fiorentina, fuori Fagioli e Parisi, dentro Gosens e Richardson. All’82’ Mandragora dentro per Gudmundsson, palla in corner, fuorigioco dell’8 viola ad inizio azione. All’84’ punizione di Kvesic che finisce sopra la traversa. Un finale di sofferenza per la Fiorentina. All’89’ Richardson dentro per Kean che segna, l’arbitro fischia fuorigioco. Il VAR conferma. Doppio cambio Fiorentina, fuori Gudmundsson e Mandragora, dentro Adlì e Beltran. Sei i minuti di recupero. Che rischio per la Fiorentina al 54′!