Galbiati sull’attacco viola: “Metterei Kean, Gudmundsson e Beltran titolari dall’inizio, bisogna fare gol subito”

L’ex viola Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Chi si compra”, parlando così delle possibili scelte di formazione per la partita contro il Celje: “Tornare a quattro è un’opzione plausibile… ci dovrebbero essere comunque tre centrali, ma Comuzzo si dovrebbe spostare a destra e abbiamo visto che può farlo. L’importante è non cambiare il centrocampo a tre, che ci deve essere sempre: è fondamentale per la Fiorentina in questo momento.”

Sul centrocampo: “Devono giocare i titolari perché è vero che hai vinto all’andata, ma devi tenere sotto controllo la partita, quindi devi mettere chi sa far girare bene palla e chi ha più qualità. Siamo avanti, ma dobbiamo sempre ricordarci che si tratta di una semifinale europea e che va affrontata con attenzione a prescindere dell’avversario.”

Sull’attacco: “Io li farei giocare tutti e tre, con Beltran dietro le due punte, in un possibile 4-3-1-2. In corso d’opera è vero che non ci sarebbero chissà quali alternative, ma penso che almeno un gol con questo assetto si riesca a farlo senza troppi problemi“.