Dodò ingenuo per l’ammonizione? No, tutto calcolato. Cosi non rischia di saltare il Betis in semifinale

Qualcuno ha storto il naso per l’ammonizione di Dodò rimediata dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella gara di andata contro il Celje. Il terzino brasiliano, entrato per pochi minuti, per aver consegnato la palla non direttamente al giocatore del Celje è stato ammonito dal direttore di gara. Qualcuno ha gridato all’ingenuità, qualcuno l’ha definita una sciocchezza clamorosa, in realtà è stato tutto abbastanza calcolato. Si perchè Dodò, diffidato, ha preferito prendere il giallo in questa partita, saltando il ritorno contro gli sloveni e non la semifinale contro il Betis, doppia sfida che sarà delicatissima e decisiva per il cammino della Fiorentina in Conference.