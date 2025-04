Bucchioni avvisa la Fiorentina: “Stasera giocherà contro un popolo intero, se sei molle rischi una figuraccia”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per commentare l’avvicinamento alla partita di stasera della Fiorentina in Slovenia: “Stasera sarà una partita in cui mi auguro non vengano ripetuti gli errori del girone perché spesso hai sottovalutato squadre più scarse di te e hai perso a Cipro per esempio, invece la Fiorentina deve giocare con il giusto atteggiamento come se si giocasse contro il Milan o la Juventus perché loro avranno delle motivazioni incredibili visto che sarà la gara della vita. Mi aspetto poco turnover, voglio vedere una squadra con pochi cambi e molto concentrata su cosa fare in campo perché sarà anche un ambiente caldo. Bisogna giocare per chiuderla subito senza avere difficoltà al ritorno almeno lì potrai fare un turnover massiccio.”

Sul Celje: “Per loro stasera è un evento storico e questo deve mettere attenzione alla Fiorentina perché giocherà contro una città intera e in più ci sarà in tribuna Ceferin che è sloveno. Son tutti segnali per far capire ai giocatori viola di mettere dentro la miglior concentrazione possibile sennò rischi. Noi siamo superiori e non credo avremo problemi nel passaggio del turno visto che poi al Franchi sarà ancora più tosta per loro.”