Celje, Karničnik: "Tanto entusiasmo per la gara contro la Fiorentina. Lo stadio sarà pieno"

Il capitano del Celje, Žan Karničnik, ha parlato ai media riguardo al tutto esaurito previsto per il match contro la Fiorentina in Conference League, allo Z'land Stadium. Queste le parole del difensor...

Il capitano del Celje, Žan Karničnik, ha parlato ai media riguardo al tutto esaurito previsto per il match contro la Fiorentina in Conference League, allo Z'land Stadium. Queste le parole del difensore sloveno:

"È la prima volta che si prova così tanto entusiasmo, lo stadio sarà pieno. Un enorme grazie va al comune e alla società per aver reso possibile tutto ciò. È bello che, in qualche modo, tutta la federazione slovena e tutti gli altri, sotto la guida del signor Čeferin, si siano uniti per regalarci uno spettacolo magnifico."