Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d’improvvisazione ma del lavoro con Palladino”

Fabiano Parisi, ancora una volta titolare nella Fiorentina europea, ha parlato ai microfoni del media ufficiale del club al termine del 2-2 contro il Celje. L’esterno viola ha sottolineato non solo l’importanza del risultato, ma anche la qualità del lavoro fatto in settimana con Palladino:

“È il terzo anno di fila che la Fiorentina arriva in semifinale in Europa, e non è affatto scontato. Siamo una squadra forte e vogliamo giocarci tutto anche contro un avversario di livello. Oggi tutti hanno fatto una prestazione importante, il mister mi ha dato fiducia e ne sono felice. In campo mi sento supportato dalla forza del gruppo”.

A colpire nelle parole di Parisi è soprattutto l’analisi tecnico-tattica del match e di come la Fiorentina abbia preparato le giocate offensive: “I gol non arrivano per caso: abbiamo studiato i punti deboli del Celje durante la settimana. Quelle imbucate centrali su Pongracic le abbiamo provate in allenamento. Sono situazioni che Palladino ci chiede e che proviamo con costanza”