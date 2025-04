Riera, mister del Celje: “Abbiamo qualcosa di bellissimo per cui lottare, con le farfalle nello stomaco”

Il Celje ha pubblicato sui propri canali un mini documentario che ha raccontato l’avvicinamento della squadra slovena alla partita contro la Fiorentina di Conference League, valevole per l’andata dei quarti di finale. Nel video anche alcune parole dell’allenatore del club sloveno Albert Riera: “Ad alcuni piaccio, ad altri no. Ma questo è il mio carattere e la mia personalità. Non mi sveglio la mattina con l’obiettivo di piacere a tutti. Ho le mie idee e la mia maniera di lavorare”

E poi un estratto di un suo discorso fatto alla squadra prima della rifinitura: “Siete felici? Fatemi vedere le vostre facce. L’allenamento di oggi sarà molto interessante e più reale, andremo a vedere cosa servirà contro la Fiorentina. Abbiamo qualcosa di bellissimo per cui lottare. Abbiamo le farfalle nello stomaco ma un solo obiettivo in testa: sapere cosa fare in campo con e senza la palla. Dare il meglio senza avere dubbi, senza pensieri. Facciamo vedere che squadra siamo. Sono così felice, non potete immaginarlo”.