La Fiorentina scende in campo alle 18.45 per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Celje. Palladino deve fare a meno di Colpani, ancora infortunato, di Zaniolo e Dodò fuori per squalifica. Mentre Pablo Mari e Ndour sono fuori dalla lista Uefa. questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Folorunsho, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi, Gudmundsson, Kean