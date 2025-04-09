Mister del Celje: "Ce la giocheremo coi Viola, ci credo. Dodo forte come Dembele e Barcolà"

Albert Riera, allenatore del Celje, è sicuro di poter far bene contro la Fiorentina giovedì sera in Conference. Dodo per lui il top dei Viola.

Albert Riera, allenatore del Celje, ha parlato della sfida di Conference che attende Giovedì la sua squadra contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho chiesto a Fabregas e Reina sulla Fiorentina. Quella partita ha vinto il Como, ma ho visto le prestazioni contro Inter e Juve. Ho studiato i deficit della squadra, non ci difenderemo, ce la giocheremo faccia a faccia. Io ci credo."

L'intervista prosegue parlando dei pezzi pregiati dei viola: "Kean è pericoloso, ha grandi numeri, ma guardo tutto il collettivo, e chi lo migliora maggiormente è Dodo, che corre costantemente e crea superiorità: ha qualità, "squilibrato". Come Dembelè e Barcolà.

Mister Riera si sofferma sui tenori della sua squadra: " Le mie armi possono essere Svetlin, 2001, 3 gol nelle ultime 3 in Europa, è sia un numero otto che un numero dieci, ed è capace di adattarsi in base a chi ha davanti. Altro giocatore è Seslar, top assistman in Conference: 7 passaggi decisivi."