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Mister del Celje: "Ce la giocheremo coi Viola, ci credo. Dodo forte come Dembele e Barcolà"

Albert Riera, allenatore del Celje, è sicuro di poter far bene contro la Fiorentina giovedì sera in Conference. Dodo per lui il top dei Viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2025 12:21
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Albert Riera, allenatore del Celje, ha parlato della sfida di Conference che attende Giovedì la sua squadra contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho chiesto a Fabregas e Reina sulla Fiorentina. Quella partita ha vinto il Como, ma ho visto le prestazioni contro Inter e Juve. Ho studiato i deficit della squadra, non ci difenderemo, ce la giocheremo faccia a faccia. Io ci credo."

L'intervista prosegue parlando dei pezzi pregiati dei viola: "Kean è pericoloso, ha grandi numeri, ma guardo tutto il collettivo, e chi lo migliora maggiormente è Dodo, che corre costantemente e crea superiorità: ha qualità, "squilibrato". Come Dembelè e Barcolà.

Mister Riera si sofferma sui tenori della sua squadra: " Le mie armi possono essere Svetlin, 2001, 3 gol nelle ultime 3 in Europa, è sia un numero otto che un numero dieci, ed è capace di adattarsi in base a chi ha davanti. Altro giocatore è Seslar, top assistman in Conference: 7 passaggi decisivi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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