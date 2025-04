Bucchioni: “Turnover rischio calcolato pensando a domenica, contava solo il risultato”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria della Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Conference League:

“Siamo abituati a queste partite scarsamente avvincenti in Conference. Anche la situazione ambientale incide, e trovare la concentrazione contro queste squadre non è semplice. Il turnover quasi fisiologico poi destabilizza. Alla fine ti aspetteresti di più dalla Fiorentina ma in una competizione conta solo andare avanti. L’eventuale semifinale naturalmente sarà un’altra partita.

Il ricorso a diversi giocatori di riserva è stato un rischio calcolato pensando alla gara di domenica, uno sguardo al campionato era inevitabile. Peraltro alcuni giocatori tipo Moreno schierato a tutta fascia non hanno convinto. De Gea comunque anche stasera ha finito per salvare il risultato. Le troppe ammonizioni sono un aspetto negativo, erano tutte evitabili. Abbiamo vinto fuori casa, la squadra sta bene fisicamente, ma uscito Cataldi si è spenta la luce in mezzo. Serviva centrare obiettivo e risultato ed è stato cosi”