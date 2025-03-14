Fiorentina, quarti di Conference: a Firenze ritorno col Celje in orario scomodo per i tifosi

Si giocherà alle 18,45 la gara di ritorno dei quarti contro gli sloveni, orario che potrebbe causare non pochi disagi ai tifosi

La Fiorentina ha conquistato un importante successo contro il Panathinaikos, guadagnandosi l'accesso ai quarti di finale della Conference League. Ora si prepara ad affrontare il Celje, che ha superato il Lugano ai rigori. La UEFA ha confermato gli orari delle due partite dei quarti di finale:

Andata : giovedì 10 aprile, alle 21:00, in trasferta contro il Celje.

Ritorno: giovedì 17 aprile, alle 18:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Sarà interessante vedere come la squadra di Palladino affronterà questi impegni, soprattutto con il ritorno in un orario che potrebbe non essere il più agevole per i tifosi viola.