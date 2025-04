Amoruso: “Comuzzo sarà il sacrificato in estate per rafforzare la Fiorentina del prossimo anno”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha commentato la vittoria contro il Celje della Fiorentina: “Tante cose non hanno funzionato, non è stata una bella prestazione anche se ovviamente questo dipende dal turnover. Certe cose non vanno replicate come Moreno e Folorunsho da quinti, non sono giocatori adatti a fare quel tipo di ruolo. Non possiamo permetterci di avere De Gea come migliore in campo contro il Celje, salvo solo il risultato che ci garantisce di stare tranquilli per il ritorno.”

Su Comuzzo: “Non mi è piaciuto perché non lo vedo adatto a giocare a 3 al centro della difesa, chiaramente deve crescere ed è ancora molto giovane quindi magari in futuro lo saprà fare. In questo momento non è un titolare a 3 perché Pongracic gioca meglio di lui e gli altri due non li puoi togliere per nessun motivo. Se arrivassero 40 milioni in estate, andrebbe venduto subito perché la Fiorentina va rinforzata anche con le uscite e lui avrà tanto mercato. “