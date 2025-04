La Fiorentina fatica, ma alla fine pareggia 2-2 in casa contro il Celje e accede meritatamente alle semifinali di Conference League. Da segnalare che al momento della sostituzione, dunque all’80’, Nicolò Fagioli ha salutato Amir Richardson, che ha preso il suo posto in campo, e poi è andato direttamente negli spogliatoi dell’Artemio Franchi a causa di problemi gastrointestinali. Niente di preoccupante comunque per l’ex centrocampista della Juventus. Lo scrive TMW.