Monti: “La Fiorentina deve battere anche le piccole per diventare finalmente una grande squadra”

A Radio Bruno è intervenuto l’opinionista Gianfranco Monti che ha commentato la partita della Fiorentina di giovedì contro il Celje e ha presentato la sfida contro il Parma: “Giovedì la Fiorentina non mi ha fatto impazzire perchè non ha offerto un calcio scintillante, però era importante vincere e ha portato a casa il risultato che la farà partire davanti per il ritorno, visto che loro saranno obbligati a fare la partita a Firenze. Magari avrei voluto vedere Gudmundsson e Kean per più minuti e non solo uno dei due per pochissimo.”

Sul Parma: “Domani la Fiorentina deve vincere in tutti i modi perchè avrà un finale di stagione interessante, in cui potrebbe togliersi diverse soddisfazioni, magari potrebbe finalmente entrare in un’Europa più prestigiosa della Conference ma, per fare questo, deve battere questo genere di squadre con cui finora hai faticato e perso troppi punti. Parma, Cagliari ed Empoli saranno un trittico in cui la Fiorentina saprà davvero chi è.”

Su Zaniolo: “Non lo abbiamo aiutato perchè lo abbiamo messo in una posizione non sua, dato che non è un centravanti e in Slovenia ha dovuto agire come tale. Avrei preferito vedere Beltran al suo posto, con lui che invece faceva la seconda punta. Ha talento però con la Fiorentina non ha fatto vedere quasi niente, ha bisogno di giocare e di essere messo al centro di un progetto per lui.”