Fiorentina-Celje si giocherà in un Franchi semideserto, ieri i biglietti venduti erano 12.000

Si giocherà quest’oggi alle 18:45 al Franchi la sfida valevole per i quarti di finale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Celje che ripartirà sul risultato di 2-1 per i viola. La gara però si giocherà in un atmosfera desolante visto che il Franchi sarà praticamente deserto. Infatti nonostante la capienza ridotta a 23 mila persone per via dei lavori, il Franchi non è vicino al sold out, anzi al contrario sarà mezzo vuoto anche nei settori aperti alla vendita.

Infatti secondo il corriere dello sport ieri erano stati venduti circa 12.000 biglietti a fronte di una capienza massima di 23.000 posti. Quello che non ha aiutato è stato sicuramente il meteo vista la pioggia battente di questi giorni prevista anche durante la partita, ma è anche vero che per la Conference League quest’anno raramente sono tati venduti più di 13.000 biglietti