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Convocati Fiorentina: ritorna Gosens, ci sono anche i giovani Romani, Baroncelli e Harder

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Celje valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non ci saranno per squalifica Zaniol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2025 12:23
Convocati Fiorentina: ritorna Gosens, ci sono anche i giovani Romani, Baroncelli e Harder -
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La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Celje valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non ci saranno per squalifica Zaniolo, Moreno e Dodo mentre Pablo Mari e Ndour sono fuori dalla lista UEFA. Oltre a loro l'altro assente, l'unico per infortunio, è Colpani fermo ai box da diverse settimane per un infortunio ad un piede.

Chi rientra invece è Robin Gosens che ha superato l'edema al ginocchio, convocati anche i giovani Baroncelli, Harder e Romani che è alla prima chiamata tra i professionisti. Questo l'elenco completo

  1. ADLI
  2. BARONCELLI
  3. BELTRAN
  4. CAPRINI
  5. CATALDI
  6. COMUZZO
  7. DE GEA
  8. FAGIOLI
  9. FOLORUNSHO
  10. GOSENS
  11. GUDMUNDSSON
  12. HARDER
  13. KEAN
  14. MANDRAGORA
  15. MARTINELLI
  16. PARISI
  17. PONGRACIC
  18. RANIERI
  19. RICHARDSON
  20. ROMANI
  21. TERRACCIANO

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