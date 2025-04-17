Convocati Fiorentina: ritorna Gosens, ci sono anche i giovani Romani, Baroncelli e Harder

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Celje valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non ci saranno per squalifica Zaniol...

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Celje valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non ci saranno per squalifica Zaniolo, Moreno e Dodo mentre Pablo Mari e Ndour sono fuori dalla lista UEFA. Oltre a loro l'altro assente, l'unico per infortunio, è Colpani fermo ai box da diverse settimane per un infortunio ad un piede.

Chi rientra invece è Robin Gosens che ha superato l'edema al ginocchio, convocati anche i giovani Baroncelli, Harder e Romani che è alla prima chiamata tra i professionisti. Questo l'elenco completo