Moviola Corriere dello Sport: “Partita che si trasforma in un inferno. Manca un rigore su Dodò”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà 4,5 alla direzione arbitrale di Celje-Fiorentina: “Una partita tranquilla si trasforma in un inferno nella ripresa tra falli, cartellini e tanti episodi VAR. Zwayer non vede il pestone di Karnicnik a Mandragora ed è il collega al monitor, Müller, a rimediare. Nessun dubbio sull’intervento di Pongracic su Matko: penalty solare. Da rigore anche il contatto tra il portiere Silva e Dodo. Un po’ esagerato il giallo a Dodo. Vuklisevic, l’unico ammonito del Celje, rischia invece grosso su Zaniolo”.